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राम मंदिर निर्माण के लिए 500 से अधिक लड़ाइयां लड़ी गईं। जब 40 प्रतिशत सनातनी एक हुए तब मंदिर बनकर तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि जब शत प्रतिशत सनातनी एक हो जाएंगे तो विश्व में डंका बजेगा। भगवान राम का जयकारा लगाते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि यह जयकारा पाकिस्तान तक जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हिंदू भी कथा सुन रहे हैं। इससे एक दिन पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी सनातन एकजुटता की बात कह गए।आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि राजा भैया जैसे व्यक्ति यदि हर जिले में होंगे तो कोई कथा को रोक नहीं पाएगा। उन्हें देश का प्रखर हिंदू नेता बताया। उन्होंने कहा कि यह राजनीति के क्षेत्र में नई क्रांति है। संवादराजा भैया को मुख्यमंत्री बनाने की मांगकथास्थल पहुंचे राजा भैया के समर्थकों ने होर्डिंग लहराते हुए मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। राजा भैया और योगी आदित्यनाथ को लेकर समर्थकों में उत्साह रहा।राघव और माधव को बांटने की हुई साजिशजैसलमेर के शिव विधानसभा के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी बेंती कथा में पहुंचे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थी आए हैं। उनकी स्थिति को करीब से जानता हूं। अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर कहा कि राघव और माधव को बांटने की तमाम साजिशें हुई लेकिन सफल नहीं हो सकीं।