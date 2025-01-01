Pratapgarh News: मां-बेटे के हत्या के आरोपी को भेजा गया जेल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:24 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:24 AM IST
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मासूम बेटे और पत्नी के हत्यारोपी पति को सोमवार को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। वहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। परिजनों ने दोनों शवों का मानिकपुर राजघाट में एक साथ अंतिम संस्कार किया।
संग्रामगढ़ थाना के लालूपट्टी नया पुरवा निवासी सुरेश पत्नी नीता देवी (32) पर किसी और व्यक्ति से नजदीकी संबंध होने का शव करता था। आरोपी ने शनिवार रात साढ़े 12 बजे पत्नी पर रॉड से वार कर उसे अचेत कर दिया। इसके बाद उसकी और बेटे यीशू की हत्या कर दी।
पुलिस ने रविवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, पांच घंटे की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। वह नशे का आदी था। दूसरे व्यक्ति से नजदीकी संबंध की वजह से वह पत्नी से विवाद करता था। यीशू को भी अपना बेटा नहीं मानता था।
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दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया
हत्या के बाद दो मासूमों के सिर से मां का साया और पिता का सहारा दोनों छीन लिया। वैष्णवी (7) और नितिन (4) दोनों मां और भाई को याद कर रोते रहे। घर में उसकी बुजुर्ग मां यशोदा चारपाई पर बीमार पड़ी थी। दवा-पानी देने वाला कोई नहीं। वहीं, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सौतेले चाचा जीतलाल ने ली है।
साले ने बहनोई पर दर्ज कराई एफआईआर
मानिकपुर के अंतामऊ निवासी लवकुश पटेल ने बहनोई के खिलाफ बहन और भांजे की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट से उसे जेल भेजा गया।
वर्जन
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पत्नी और मासूम बेटे के हत्यारोपी को कोर्ट से जेल भेज दिया गया है। सुरेश के सौतेला भाई ने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी ली है। हालांकि ननिहाल वालों का पक्ष आना बाकी है। - बृजनंदन राय, एएसपी पश्चिमी।
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संग्रामगढ़ थाना के लालूपट्टी नया पुरवा निवासी सुरेश पत्नी नीता देवी (32) पर किसी और व्यक्ति से नजदीकी संबंध होने का शव करता था। आरोपी ने शनिवार रात साढ़े 12 बजे पत्नी पर रॉड से वार कर उसे अचेत कर दिया। इसके बाद उसकी और बेटे यीशू की हत्या कर दी।
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पुलिस ने रविवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, पांच घंटे की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। वह नशे का आदी था। दूसरे व्यक्ति से नजदीकी संबंध की वजह से वह पत्नी से विवाद करता था। यीशू को भी अपना बेटा नहीं मानता था।
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दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया
हत्या के बाद दो मासूमों के सिर से मां का साया और पिता का सहारा दोनों छीन लिया। वैष्णवी (7) और नितिन (4) दोनों मां और भाई को याद कर रोते रहे। घर में उसकी बुजुर्ग मां यशोदा चारपाई पर बीमार पड़ी थी। दवा-पानी देने वाला कोई नहीं। वहीं, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सौतेले चाचा जीतलाल ने ली है।
साले ने बहनोई पर दर्ज कराई एफआईआर
मानिकपुर के अंतामऊ निवासी लवकुश पटेल ने बहनोई के खिलाफ बहन और भांजे की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट से उसे जेल भेजा गया।
वर्जन
पत्नी और मासूम बेटे के हत्यारोपी को कोर्ट से जेल भेज दिया गया है। सुरेश के सौतेला भाई ने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी ली है। हालांकि ननिहाल वालों का पक्ष आना बाकी है। - बृजनंदन राय, एएसपी पश्चिमी।