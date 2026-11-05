Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   A softening in silver prices has brought a boost to the bullion market

Pratapgarh News: चांदी के दाम में नरमी से सराफा बाजार में बढ़ी रौनक

Thu, 05 Nov 2026 11:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 05 Nov 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
A softening in silver prices has brought a boost to the bullion market
धनतेरस से पहले चांदी की कीमतों में आई नरमी ने सराफा बाजार की रौनक बढ़ा दी है। त्योहार पर खरीदारी को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। चांदी के सिक्कों, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों और पूजन सामग्री की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ जुट रही है। बृहस्पतिवार को चांदी का भाव 1.87 लाख 500 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। शहर के पंजाबी मार्केट, चौक बजाजा, श्याम बिहारी गली और भरत चौक समेत प्रमुख बाजारों में धनतेरस की खरीदारी तेज हो गई है। पांच और दस ग्राम के सिक्कों के अलावा अलग-अलग डिजाइन के धार्मिक सिक्कों की मांग है। लक्ष्मी-गणेश, स्वास्तिक और गेहूं की बाली अंकित सिक्के ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं। चांदी के हाथी, कछुए और मछली की भी खरीदारी हो रही है।
विज्ञापन

सराफा व्यापारी मनीष केसरवानी ने बताया कि मुंबई से आए 10 ग्राम के नए चांदी के सिक्के 2100 रुपये और पुराने सिक्के 2400 रुपये में उपलब्ध हैं। वहीं, हाथी, कछुए और मछली की कीमत वजन के हिसाब से तय है।
विज्ञापन

व्यापारी अमित कुमार ने बताया कि लक्ष्मी-गणेश की चांदी की मूर्तियां 50 से 75 हजार रुपये तक में उपलब्ध हैं। चांदी के भाव में नरमी से बाजार में तेजी आई है। धनतेरस पर अच्छी बिक्री की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed