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प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वर्ष 2024 में करीब दो करोड़ रुपये की लागत से सड़क बनाई गई, लेकिन अब इसे बबूल की झाड़ियों ने घेर लिया है। कटाई-छंटाई न होने से आना-जाना दूभर हो गया है।इसी मार्ग पर गजराही सीएचसी है। हर दिन 50 से 60 मरीजों का आवागमन इसी रास्ते से होता है। स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते से आते-जाते हैं लेकिन इसकी साफ-सफाई नहीं कराई गई। ग्रामीणों ने बताया कि एक सप्ताह पहले दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में दो युवक घायल हो गए थे।गजराही-चमरूपुर मार्ग से 25 गांवों की करीब 20 हजार आबादी का आवागमन होता है। यह मार्ग सीधे लालगंज बाईपास को जोड़ता है। मार्ग पर लक्ष्मणपुर ब्लॉक व गजराही सीएचसी भी है। इस मार्ग पर गजराही, शमशेरगंज, चमरूपुर, लक्ष्मणपुर, बाबूगंज, नौबस्ता समेत 25 गांव हैं। उनके लिए शहर आने-जाने का संकट है।इनसेट-ग्रामीणों से बातचीतमार्ग पर बबूल की झाड़ियां सड़क के दोनों तरफ फैली हैं। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।अरविंद यादव, पूरे भवनमार्ग पर 24 घंटे लोगों का आवागमन बना रहता है। रात के समय सामने से आ रहे वाहन की लाइट दिखती है लेकिन मार्ग नहीं।सतीश मिश्रा, गजराहीवर्जन-मार्गों की झाड़ियों की साफ-सफाई के लिए शासन की तरफ से जल्द बजट मिलेगा। एक सप्ताह के अंदर झाड़ियों की साफ-सफाई करा दी जाएगी।डॉ. राममोहन मीना, सीडीओ