Pratapgarh News: कार से टकराने पर हुई थी मजदूर की मौत

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कोतवाली देहात के विक्रमपुर गड़ेहरी निवासी शिव बहादुर का इकलौता बेटा अभिषेक (25) मजदूरी करता था। शनिवार रात चांदपुर के पास लिंटर ढालने के बाद मिक्सर मशीन से घर लौट रहा था। सुखपाल नगर के पास वह मिक्सर मशीन से उतरकर सड़क पार कर रहा था। इस बीच तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी थी।इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथियों ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रविवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। सोमवार प्राथमिकी दर्ज की गई। एसपी दीपक भूकर ने बताया कि कार चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।