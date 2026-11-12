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Pratapgarh News: दो हफ्ते से ज्यादा खांसी आए तो हो सकती है टीबी

Thu, 12 Nov 2026 11:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:11 PM IST
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A cough lasting more than two weeks could be TB.
मेडिकल कॉलेज ओपीडी में लगी मरीजों की भीड़। संवाद
अगर दो सप्ताह से अधिक समय से खांसी आ रही है और साथ में बुखार व सीने में दर्द है तो इसे हल्के में न लें। यह टीबी के लक्षण हो सकते हैं। चिकित्सकों का कहना है कि समय रहते जांच कराकर इलाज शुरू होने से मरीजों को छह माह में राहत मिल सकती है।
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मेडिकल कॉलेज के चेस्ट फिजीशियन डॉ. वकील अहमद ने बताया कि लंबे समय तक खांसी फेफड़ों के संक्रमण, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, टीबी के संकेत हो सकते हैं। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में रोजाना 130 से ज्यादा मरीज इन्ही बीमारियों के आ रहे हैं। पहले यह संख्या 70 से 80 होती थी। उन्होंने कहा कि खांसी को नजरअंदाज न करें। तुरंत बलगम की जांच कराएं। टीबी की समय पर पहचान होने से इलाज आसान हो जाता।
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इनसेट--
क्या करें मरीज
- दो हफ्ते से ज्यादा खांसी आने पर बलगम जांच कराएं।
- खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें।
- पौष्टिक आहार और पूरी नींद लें।
- टीबी रोगी नियमित दवा का सेवन करें
ये न करें
- खांसी को सामान्य सर्दी समझकर नजरअंदाज न करें।
- इधर-उधर थूके नहीं।
- धूम्रपान और शराब के सेवन से बचें।
- बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बंद न करें।
- सर्दी के दिनों में ऊनी कपड़े पहनें।

- गुनगुने पानी का सेवन करें
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