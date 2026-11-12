Pratapgarh News: दो हफ्ते से ज्यादा खांसी आए तो हो सकती है टीबी

विज्ञापन

--

मेडिकल कॉलेज के चेस्ट फिजीशियन डॉ. वकील अहमद ने बताया कि लंबे समय तक खांसी फेफड़ों के संक्रमण, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, टीबी के संकेत हो सकते हैं। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में रोजाना 130 से ज्यादा मरीज इन्ही बीमारियों के आ रहे हैं। पहले यह संख्या 70 से 80 होती थी। उन्होंने कहा कि खांसी को नजरअंदाज न करें। तुरंत बलगम की जांच कराएं। टीबी की समय पर पहचान होने से इलाज आसान हो जाता।इनसेटक्या करें मरीज- दो हफ्ते से ज्यादा खांसी आने पर बलगम जांच कराएं।- खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें।- पौष्टिक आहार और पूरी नींद लें।- टीबी रोगी नियमित दवा का सेवन करेंये न करें- खांसी को सामान्य सर्दी समझकर नजरअंदाज न करें।- इधर-उधर थूके नहीं।- धूम्रपान और शराब के सेवन से बचें।- बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बंद न करें।- सर्दी के दिनों में ऊनी कपड़े पहनें।- गुनगुने पानी का सेवन करें