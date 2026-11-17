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पट्टी के 170 गांवों की आबादी करीब दो लाख है। क्षेत्र में दो सीएचसी अमरगढ़ और पट्टी है। सीएचसी पट्टी में एसएनसीयू वार्ड तैयार होने से सीएचसी अमरगढ़ के नवजातों को भी लाभ होगा।जिले और जौनपुर की सीमा से सटे अमरगढ़ में एसएनसीयू वार्ड न होने से बच्चों को मुख्यालय स्थित अस्पताल भेजा जाता था। अब इस वार्ड के बनने से राहत मिलेगी।डिप्टी सीएमओ डॉ. एस हैदर ने बताया कि पट्टी सीएचसी को मॉडल का दर्जा मिल गया है। मार्च में बजट मिलने के बाद सीएचसी में 10 बेड का एसएनसीयू वार्ड तैयार कराया जाएगा। वार्ड में नवजातों के उपचार के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।पट्टी सीएचसी में बनने वाले 10 बेड के वार्ड में रेडिएंट वॉर्मर, फोटोथेरेपी मशीन, इंफ्यूजन पंप, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पल्स ऑक्सीमीटर की सुविधा होगी। कम वजन, समय से पहले जन्म, सांस लेने में तकलीफ, पीलिया और संक्रमण से ग्रसित नवजातों का इलाज किया जाएगा।वार्ड में 24 घंटे बाल रोग विशेषज्ञ और प्रशिक्षित स्टाफ नर्स तैनात रहेगी। मां अपने बच्चे के साथ वार्ड में रहकर स्तनपान करा सकेंगी। इससे बच्चों के ठीक होने की दर बढ़ेगी और संक्रमण का खतरा कम होगा।जिले के महिला अस्पताल और कुंडा सीएचसी में एसएनसीयू वार्ड है। महिला अस्पताल पर लालगंज, पट्टी, रानीगंज, मानधाता क्षेत्र के मरीजों का उपचार किया जाता है। वहीं, कुंडा सीएचसी में कालाकांकर, महेशगंज, बाघराय, कुंडा के नवजातों के उपचार की सुविधा दी गई है।