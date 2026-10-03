Pilibhit News: दवा लेने गई युवती लापता, बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप

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युवती के पिता की ओर से थाने में दी गई तहरीर में कहा गया कि 19 वर्षीय बेटी 30 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे दवा लेने की बात कहकर घर से निकली थी। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। तहरीर में बताया गया कि युवती का संपर्क ऊधम सिंह नगर जिले के थाना खटीमा के गांव सड़पुड़ा निवासी दीपक से था। परिजनों ने आरोप लगाया कि दीपक शादी का झांसा देकर युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि युवती को बरामद कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद

न्यूरिया। घर से दवा लेने की बात कहकर निकली युवती को बहलाफुसला ले जाने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।