Pilibhit News: 15 लोगों के हमले में दो युवक घायल

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थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के गांव पकड़िया नौगवां निवासी अमन ने जहानाबाद थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 28 अगस्त की रात वह अपने दोस्त इमरान, अरबाज और आशिक अली के साथ अपने दोस्त आमान को जहानाबाद छोड़ने जा रहा था। रात करीब साढ़े नौ बजे ओवरब्रिज से उतरने के बाद पेट्रोल पंप से पहले करीब 15 लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने उसे और आशिक अली को जमीन पर गिराकर पीटा। उसके बाएं पैर और आशिक अली के सिर पर बांके से वार किया गया।सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि थाना पुलिस को आरोपियों को तलाश के निर्देश दिए गए है। संवाद