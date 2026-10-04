Pilibhit News: वन्यजीवों की तस्वीरों में दिखी तराई की अनोखी दुनिया

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प्रख्यात वन्यजीव फोटोग्राफर एवं पक्षी विशेषज्ञ चंदन प्रतीक की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में बाघ, हाथी, हिरण समेत विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों और अन्य वन्यजीवों की दुर्लभ तस्वीरें आकर्षण का केंद्र रहीं। बच्चों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर इसे ज्ञानवर्धक और सुखद अनुभव बताया। डीएम ने कहा कि दुर्लभ वन्यजीवों और रंग-बिरंगे पक्षियों पर केंद्रित प्रदर्शनी सराहनीय पहल है। कार्यक्रम पुष्प इंस्टीट्यूट में आयोजित हुआ। पीटीआर के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह, वन एवं वन्य जीव प्रभाग के प्रभागीय निदेशक भारत कुमार डीके, प्रशिक्षु आईएफएस हिमांशु आदि लोग मौजूद रहे। संवाद

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पीलीभीत। वन्य जीव सप्ताह के तहत पीलीभीत टाइगर रिजर्व की ओर से शनिवार को एक दिवसीय वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी प्रदर्शनी आयोजित की गई। डीएम आलोक कुमार ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में तराई के वन्य जीवन और जैव विविधता को दर्शाते 154 से अधिक छायाचित्र प्रदर्शित किए गए। शहर के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे छात्र-छात्राओं ने तस्वीरों के माध्यम से वन्यजीवों की दुनिया को करीब से जाना।