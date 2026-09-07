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Pilibhit News: राज्य शिक्षक पुरस्कार लेकर लौटीं सैयदा, बीएसए ने शॉल ओढ़ाकर किया सम्मान

Mon, 07 Sep 2026 11:50 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Mon, 07 Sep 2026 11:50 PM IST
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Syeda returned with the State Teacher Award, BSA honored her by presenting her a shawl.
राज्य शिक्षक पुरस्कार लेकर लौटीं सैयदा का बीएसए ने किया सम्मान। स्रोत विभाग
पीलीभीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होकर पीलीभीत लौटीं प्रधानाध्यापक सैयदा का सोमवार को बीएसए रोशनी सिंह ने बेसिक शिक्षा भवन स्थित कार्यालय में स्वागत किया। बीएसए ने शॉल ओढ़ाकर, माला पहनाकर और स्मृति चिह्न भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। सम्मान के दौरान सैयदा भावुक हो गईं। यह देख बीएसए ने उन्हें गले लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, नवाचार, बेहतर कार्यशैली और विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करने वाले शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसी क्रम में पीलीभीत की प्रधानाध्यापक सैयदा का भी उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए चयन हुआ। पांच सितंबर को गोरखपुर स्थित बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सैयदा को राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया था। संवाद
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