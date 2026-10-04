Pilibhit News: सपा मनाएगी लोकतंत्र बचाओ सप्ताह

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पीलीभीत। भारत निर्वाचन आयोग पर पक्षपात और वोटों में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी जिले में लोकतंत्र बचाओ सप्ताह मनाएगी। जिलाध्यक्ष धर्मेश गंगवार ने प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी साझा की। इसके साथ ही राष्ट्रीय सचिव कुलदीप सिंह भुल्लर, पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने भी अभियान की जानकारी दी। जिलाध्यक्ष धर्मेश गंगवार ने बताया कि अभियान के तहत चार और पांच अक्तूबर को विधानसभा क्षेत्रवार बैठकें होंगी। चार अक्तूबर को बीसलपुर में सुबह 10 बजे और पीलीभीत विधानसभा की बैठक दोपहर तीन बजे जिला कार्यालय में होगी। पांच अक्तूबर को बीसलपुर/बरखेड़ा और पूरनपुर विधानसभा की बैठकें होंगी। उन्होंने बताया कि आठ अक्तूबर को जिला मुख्यालय पर वोट बचाओ, देश बचाओ मार्च निकाला जाएगा और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा। संवाद