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Pilibhit News: धान खरीद के लिए जिले के किसानों का पंजीकरण शुरू

Sat, 03 Oct 2026 11:57 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 03 Oct 2026 11:57 PM IST
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Registration of district farmers for paddy procurement has begun.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पीलीभीत। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो गया है।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि किसान खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर स्वयं या जनसुविधा केंद्र और इंटरनेट कैफे के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।

इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सामान्य धान के लिए 2441 रुपये और ग्रेड-ए के लिए 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। किसानों से पंजीकरण कराकर योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है।
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