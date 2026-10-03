फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Ration cards and incentive letters distributed to beneficiaries.

Pilibhit News: लाभार्थियों को वितरित किए राशन कार्ड व प्रोत्साहन पत्र

Sat, 03 Oct 2026 11:54 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 03 Oct 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Ration cards and incentive letters distributed to beneficiaries.
सेवा सेतु अभियान के छठवें दिन लाभार्थियों को वितरित किए राशन कार्ड व प्रोत्साहन पत्र - फोटो : पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतका निशा के परिजन, मौजूद पुलिस। संवाद
बरखेड़ा। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सेवा सेतु अभियान के तहत शनिवार को ब्लाक सभागार में भाजपा के जिला मंत्री अमित कुशवाहा ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रोत्साहन पत्र वितरित किए गए। इसके साथ ही पात्रों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए। मुख्य अतिथि ने लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल कश्यप, पूर्ति निरीक्षक राजेंद्र सिंह, प्रवीण चौबे आदि भी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed