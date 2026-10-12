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Pilibhit News: आज से शुरू होगी धान खरीद, 148 केंद्र तैयार

Mon, 12 Oct 2026 12:29 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Mon, 12 Oct 2026 12:29 AM IST
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Paddy procurement to start today, 148 centers ready
15 फरवरी तक होगी खरीद, पूरनपुर, बीसलपुर और सदर मंडी में तैनात किए गए केंद्र प्रभारी
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पीलीभीत। जिले में सोमवार, 12 अक्तूबर से जिले में धान खरीद शुरू होगी। इसके लिए 148 क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन केंद्रों पर किसानों से सरकारी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जाएगी। खरीद प्रक्रिया 15 फरवरी तक चलेगी।

जिला विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि धान खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्रय केंद्रों पर व्यवस्था संभालने के लिए केंद्र प्रभारियों की तैनाती की गई है। पूरनपुर, बीसलपुर और सदर मंडी क्षेत्र में भी केंद्र प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि में किसानों से धान खरीद की जाएगी।संवाद
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