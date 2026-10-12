Pilibhit News: आज से शुरू होगी धान खरीद, 148 केंद्र तैयार

पीलीभीत। जिले में सोमवार, 12 अक्तूबर से जिले में धान खरीद शुरू होगी। इसके लिए 148 क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन केंद्रों पर किसानों से सरकारी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जाएगी। खरीद प्रक्रिया 15 फरवरी तक चलेगी।जिला विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि धान खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्रय केंद्रों पर व्यवस्था संभालने के लिए केंद्र प्रभारियों की तैनाती की गई है। पूरनपुर, बीसलपुर और सदर मंडी क्षेत्र में भी केंद्र प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि में किसानों से धान खरीद की जाएगी।संवाद