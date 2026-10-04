पीलीभीत: मिनी मैराथन में दौड़े 250 से अधिक शहरवासी, वन्यजीवों की रक्षा का दिया संदेश
पीलीभीत में वन्यजीव सप्ताह के तहत रविवार सुबह जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें 250 से अधिक प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई। मिनी मैराथन को पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
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पीलीभीत के गांधी स्टेडियम में रविवार सुबह माहौल कुछ अलग नजर आया। वन्यजीवों और पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। वन्यजीव सप्ताह के तहत पीलीभीत टाइगर रिजर्व की ओर से आयोजित जागरूकता मिनी मैराथन में 250 से अधिक प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने हरी झंडी दिखाकर मिनी मैराथन को रवाना किया।
एसपी ने कहा कि पीलीभीत के समृद्ध जंगल जिले के वातावरण को और अधिक खूबसूरत बनाते हैं। जंगल और वन्यजीव हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं। इनकी सुरक्षा और संरक्षण करना सभी का नैतिक दायित्व है। उन्होंने लोगों से वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता बरतने और प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का संदेश आगे बढ़ाने की अपील की।
मैराथन रैली रवाना होने से पहले गांधी स्टेडियम में वन विभाग, पुलिस प्रशासन और आम नागरिकों ने वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक शपथ ली। सभी ने वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प लिया। वन्यजीव अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने की भी शपथ दिलाई गई।
गांधी स्टेडियम से टाइगर रिजर्व मुख्यालय तक दौड़
हरी झंडी मिलते ही प्रतिभागियों ने गांधी स्टेडियम से दौड़ शुरू की। मिनी मैराथन गोहानिया चौराहा, नेहरू पार्क, विद्या मंदिर चौराहा और नकटा दाना चौराहा होते हुए पीलीभीत टाइगर रिजर्व मुख्यालय पहुंची। रास्ते में प्रतिभागियों ने वन्यजीव संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया। यातायात पुलिसकर्मी भी मार्ग पर तैनात रहे और यातायात व्यवस्था संभालते रहे। इससे पहले डीएफओ मनीष सिंह ने एसपी को पौधा भेंटकर स्वागत किया। उन्होंने वन्यजीव सप्ताह के तहत चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी भी दी।
कार्यक्रम में सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा, प्रभागीय निदेशक (वन एवं वन्यजीव प्रभाग) भारत कुमार डीके, उप प्रभागीय वनाधिकारी रमेश चौहान, जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, मानद वन्य जंतु प्रतिपालक आलोक गोयल, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी नरेश कुमार समेत वन विभाग के कर्मचारी, बाघमित्र और नेचर गाइड मौजूद रहे। संचालन वाइल्डलाइफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सोसायटी के महासचिव डॉ. अमिताभ अग्निहोत्री ने किया।