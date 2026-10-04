पीलीभीत: मिनी मैराथन में दौड़े 250 से अधिक शहरवासी, वन्यजीवों की रक्षा का दिया संदेश

गांधी स्टेडियम से टाइगर रिजर्व मुख्यालय तक दौड़

हरी झंडी मिलते ही प्रतिभागियों ने गांधी स्टेडियम से दौड़ शुरू की। मिनी मैराथन गोहानिया चौराहा, नेहरू पार्क, विद्या मंदिर चौराहा और नकटा दाना चौराहा होते हुए पीलीभीत टाइगर रिजर्व मुख्यालय पहुंची। रास्ते में प्रतिभागियों ने वन्यजीव संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया। यातायात पुलिसकर्मी भी मार्ग पर तैनात रहे और यातायात व्यवस्था संभालते रहे। इससे पहले डीएफओ मनीष सिंह ने एसपी को पौधा भेंटकर स्वागत किया। उन्होंने वन्यजीव सप्ताह के तहत चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी भी दी।



कार्यक्रम में सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा, प्रभागीय निदेशक (वन एवं वन्यजीव प्रभाग) भारत कुमार डीके, उप प्रभागीय वनाधिकारी रमेश चौहान, जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, मानद वन्य जंतु प्रतिपालक आलोक गोयल, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी नरेश कुमार समेत वन विभाग के कर्मचारी, बाघमित्र और नेचर गाइड मौजूद रहे। संचालन वाइल्डलाइफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सोसायटी के महासचिव डॉ. अमिताभ अग्निहोत्री ने किया।