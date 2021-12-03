Pilibhit News: गोशाला के आसपास पशु अवशेष मिलने से आक्रोश

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शिकायती पत्र में कहा गया कि गोशाला के आसपास पशुओं के मृत अवशेष खुले में पड़े हैं, जिससे गंदगी और दुर्गंध का वातावरण बना हुआ है। इससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है और संक्रमण फैलने की आशंका है।आरोप है कि सफाई और अवशेष हटाने की बात कहने पर गोशाला संचालक ने अभद्रता की। पदाधिकारियों ने पुलिस से अवशेष हटवाकर सफाई कराने और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग की। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संवाद