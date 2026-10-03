Pilibhit News: रबी फसल के बीजों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू

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पीलीभीत। रबी सीजन के लिए कृषि विभाग ने मसूर, राई-सरसों और गेहूं के बीज की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा विकासखंड स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार पर जाकर भी निशुल्क बुकिंग कराई जा सकती है।जिले में राई-सरसों के 9439 पैकेट बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। इनका किसानों को निशुल्क वितरण किया जाएगा। वहीं मसूर सामान्य बीज 76.16 क्विंटल, तुरई 11.28 क्विंटल, सरसों 67.35 क्विंटल और गेहूं 25552 क्विंटल बीज बुकिंग के लिए उपलब्ध है। इनका वितरण किसानों को नियमानुसार 50 प्रतिशत अनुदान पर किया जाएगा। किसान अपनी जरूरत के अनुसार मिनीकिट के साथ राई-सरसों और गेहूं बीज की बुकिंग कर सकते हैं। किसी फसल के लिए उपलब्ध बीज से अधिक आवेदन आने पर किसानों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ केवल किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) धारक किसानों को ही मिलेगा।जिला कृषि अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि बीज वितरण का कार्य शुरु हो चुका है। जिन किसानों को बीज लेना है। वह लोग केंद्र पर पहुंचकर बीज ले सकते है।