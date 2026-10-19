Pilibhit News: फर्जी भुगतान दिखाकर 15 हजार का तेल डलवाकर भागे कार सवार

विज्ञापन





घटना 10 अक्तूबर की रात 11.50 बजे गांव उदयकरनपुर में स्थित पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष श्रीकांत सिंह के पंप पर हुई थी। तहरीर पर पुलिस ने श्रीकांत सिंह की ओर से दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि गांव उदयकरनपुर स्थित उनके पेट्रोल पंप पर घटना के समय पहुंचे कार सवारों ने कार और जरीकेनों में तेल डलवाने के बाद सेल्समैन से क्यूआर कोड लेकर फर्जी भुगतान करना दिखा दिया। घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि जांच के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद

विज्ञापन

पूरनपुर। कार सवार 15 हजार का तेल डलवाने के बाद क्यूआर कोड पर फर्जी भुगतान दिखाकर पंप से बगैर भुगतान भाग गए। कोतवाली पुलिस ने पेट्रोल पंप स्वामी गांव उदयकरनपुर निवासी श्रीकांत सिंह की ओर से दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।