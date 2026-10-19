Pilibhit News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:21 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:21 AM IST
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तापमान
अधिकतम 29.6
न्यूनतम - 18.5
पूर्वानुमान - धूप निकलेगी, मौसम साफ रहेगा।
सूर्योदय: सुबह लगभग 06:14 बजे
सूर्यास्त: शाम लगभग 05:37 बजे
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सराफा
सोना- 1,50,000 प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,14,000 प्रति किलोग्राम
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आज के कार्यक्रम
पूजा-अर्चना
-शहर के यशवंतरी देवी मंदिर में महानवमी की पूजा-अर्चना सुबह 6 बजे
सम्मेलन
-बीसलपुर के जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज में वैदिक सम्मेलन सुबह आठ बजे l
भंडारा
-बरखेड़ा क्षेत्र के गांव दोलापुर बालाजी की मढ़ी पर भंडारा दोपहर 3 बजे से
रामलीला
बीसलपुर के मेले में राम लीला मंचन शाम पांच बजे
रामलीला
शहर के रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे
विज्ञापन
अधिकतम 29.6
न्यूनतम - 18.5
पूर्वानुमान - धूप निकलेगी, मौसम साफ रहेगा।
सूर्योदय: सुबह लगभग 06:14 बजे
सूर्यास्त: शाम लगभग 05:37 बजे
सराफा
सोना- 1,50,000 प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,14,000 प्रति किलोग्राम
आज के कार्यक्रम
पूजा-अर्चना
-शहर के यशवंतरी देवी मंदिर में महानवमी की पूजा-अर्चना सुबह 6 बजे
सम्मेलन
-बीसलपुर के जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज में वैदिक सम्मेलन सुबह आठ बजे l
भंडारा
-बरखेड़ा क्षेत्र के गांव दोलापुर बालाजी की मढ़ी पर भंडारा दोपहर 3 बजे से
रामलीला
बीसलपुर के मेले में राम लीला मंचन शाम पांच बजे
रामलीला
शहर के रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे