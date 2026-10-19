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Pilibhit News: सिटी में आज

Mon, 19 Oct 2026 01:21 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:21 AM IST
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In the city today
तापमान
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अधिकतम 29.6
न्यूनतम - 18.5

पूर्वानुमान - धूप निकलेगी, मौसम साफ रहेगा।
सूर्योदय: सुबह लगभग 06:14 बजे
सूर्यास्त: शाम लगभग 05:37 बजे
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सराफा

सोना- 1,50,000 प्रति दस ग्राम

चांदी- 2,14,000 प्रति किलोग्राम
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आज के कार्यक्रम

पूजा-अर्चना
-शहर के यशवंतरी देवी मंदिर में महानवमी की पूजा-अर्चना सुबह 6 बजे

सम्मेलन
-बीसलपुर के जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज में वैदिक सम्मेलन सुबह आठ बजे l

भंडारा
-बरखेड़ा क्षेत्र के गांव दोलापुर बालाजी की मढ़ी पर भंडारा दोपहर 3 बजे से

रामलीला
बीसलपुर के मेले में राम लीला मंचन शाम पांच बजे

रामलीला
शहर के रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे
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