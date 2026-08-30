Pilibhit News: गांव बेहटी के 80 लोगों को जारी किए जाएंगे नोटिस

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लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने इन अतिक्रमणकारियों के घरों पर करीब एक माह पूर्व लाल निशान भी लगाए थे। इन अतिक्रमणकारियों से एक सप्ताह के भीतर लोक निर्माण विभाग की जमीन खाली करने को कहा गया था। बावजूद, इसके इन लोगों ने अभी तक लोक निर्माण विभाग की जमीन खाली नहीं की है। लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता गौरव गुप्ता ने बताया कि इन लोगों के नोटिस बना लिए गए हैं। बहुत जल्द नोटिस उनके घरों पर चस्पा करा दिए जाएंगे। नोटिसों में जमीन खाली करने के लिए तीन दिन का समय दिया जाएगा। संवाद

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बीसलपुर। गांव बेहटी के 80 लोगों ने गांव के बीचोबीच से गुजरने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़क के कुछ हिस्से पर काफी समय से कब्जा कर रखा है। इस वजह से सड़क का पुनर्निर्माण नहीं हो पा रहा है। अब विभाग 80 लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी में जुट गया है।