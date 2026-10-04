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पीलीभीत: चंदिया हजारा में नेपाली हाथियों ने फैलाई दहशत, झोपड़ी तोड़ी, फसलें रौंदी

Sun, 04 Oct 2026 12:28 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 04 Oct 2026 12:28 PM IST
सार

पूरनपुर तहसील क्षेत्र के चंदिया हजारा गांव में शनिवार रात नेपाली हाथियों ने खेतों में घुसकर फसलें रौंद दीं। इस दौरान एक झोपड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई।

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Nepali elephants spread terror in Pilibhit Chandiya Hazara
हाथियों ने रौंदी फसल, झोपड़ी भी तोड़ी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के चंदिया हजारा में शनिवार रात नेपाली हाथियों की दस्तक से किसानों में दहशत फैल गई। हाथियों ने खेतों में पहुंचकर फसलों को रौंदकर नुकसान पहुंचाया। इस दौरान एक झोपड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी। हाथियों की आहट पर ग्रामीणों में खलबली मच गई। किसानों ने एकत्र होकर शोर मचाया, जिसके बाद हाथी जंगल की ओर चले गए।

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ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार रात हाथियों का झुंड गांव के आसपास पहुंच गया। इसके बाद हाथियों ने खेतों में खड़ी फसलों को रौंदना शुरू कर दिया। काफी देर तक हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल रहा। किसानों ने एकजुट होकर शोर मचाया और किसी तरह हाथियों को गांव और खेतों से दूर खदेड़ा।
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हाथियों के फसलों को नुकसान पहुंचाने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों की आवाजाही लगातार बनी रही तो फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। इसके बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।

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