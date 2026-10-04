पीलीभीत: चंदिया हजारा में नेपाली हाथियों ने फैलाई दहशत, झोपड़ी तोड़ी, फसलें रौंदी

पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के चंदिया हजारा में शनिवार रात नेपाली हाथियों की दस्तक से किसानों में दहशत फैल गई। हाथियों ने खेतों में पहुंचकर फसलों को रौंदकर नुकसान पहुंचाया। इस दौरान एक झोपड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी। हाथियों की आहट पर ग्रामीणों में खलबली मच गई। किसानों ने एकत्र होकर शोर मचाया, जिसके बाद हाथी जंगल की ओर चले गए।

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ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार रात हाथियों का झुंड गांव के आसपास पहुंच गया। इसके बाद हाथियों ने खेतों में खड़ी फसलों को रौंदना शुरू कर दिया। काफी देर तक हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल रहा। किसानों ने एकजुट होकर शोर मचाया और किसी तरह हाथियों को गांव और खेतों से दूर खदेड़ा। विज्ञापन



हाथियों के फसलों को नुकसान पहुंचाने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों की आवाजाही लगातार बनी रही तो फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। इसके बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार रात हाथियों का झुंड गांव के आसपास पहुंच गया। इसके बाद हाथियों ने खेतों में खड़ी फसलों को रौंदना शुरू कर दिया। काफी देर तक हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल रहा। किसानों ने एकजुट होकर शोर मचाया और किसी तरह हाथियों को गांव और खेतों से दूर खदेड़ा।हाथियों के फसलों को नुकसान पहुंचाने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों की आवाजाही लगातार बनी रही तो फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। इसके बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।

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