Pilibhit News: विशेष अभियान में 500 से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sun, 04 Oct 2026 11:54 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। शासन से मिले निर्देशों के बाद जिले के सभी विकासखंडों में अभियान चलाकर 500 से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया।
एनआरएलएम की टीमों ने ब्लॉक स्तर पर अभियान चलाकर महिलाओं को जानकारी दी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की उपायुक्त वंदना ने बताया कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन रहे हैं।
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पीलीभीत। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। शासन से मिले निर्देशों के बाद जिले के सभी विकासखंडों में अभियान चलाकर 500 से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया।
एनआरएलएम की टीमों ने ब्लॉक स्तर पर अभियान चलाकर महिलाओं को जानकारी दी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की उपायुक्त वंदना ने बताया कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन रहे हैं।
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