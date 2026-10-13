Pilibhit News: राज्यमंत्री ने शिक्षकों के साथ की बैठक

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पीलीभीत। राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने सोमवार को विधान परिषद की शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सीट के लिए कई विद्यालयों में शिक्षकों से संपर्क कर बैठक की। राज्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने शहर के चिरौंजीलाल वीरेन्द्रपाल इंटर कॉलेज, पुष्प इंस्टीट्यूट और सैन्ट एलोसियस इंटर कॉलेज में शिक्षकों से मुलाकात की। उन्होंने शिक्षकों को उनके हित में किए गए कार्यों की जानकारी दी। उनकी सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। संवाद