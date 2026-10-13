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Pilibhit News: राज्यमंत्री ने शिक्षकों के साथ की बैठक

Tue, 13 Oct 2026 01:55 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 13 Oct 2026 01:55 AM IST
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Minister of State held a meeting with teachers
पीलीभीत। राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने सोमवार को विधान परिषद की शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सीट के लिए कई विद्यालयों में शिक्षकों से संपर्क कर बैठक की। राज्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने शहर के चिरौंजीलाल वीरेन्द्रपाल इंटर कॉलेज, पुष्प इंस्टीट्यूट और सैन्ट एलोसियस इंटर कॉलेज में शिक्षकों से मुलाकात की। उन्होंने शिक्षकों को उनके हित में किए गए कार्यों की जानकारी दी। उनकी सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। संवाद
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