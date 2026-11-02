पीलीभीत: मतदाता सूची के खेल में उच्चाधिकारियों पर भी कार्रवाई की आंच, कई सवालों के जवाब मिलने के बाकी

पीलीभीत की सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में संशोधन के नाम पर हुआ कथित फर्जीवाड़ा अब दो एसडीएम और एक कंप्यूटर ऑपरेटर पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उच्चाधिकारियों पर भी इसकी आंच आनी तय मानी जा रही है। मतदाता सूची में संशोधन का फर्जीवाड़ा सामान्य चूक नहीं, बल्कि अब एक सोची-समझी और गहरी गड़बड़ी का परिणाम माना जा रहा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कुल 13,779 फॉर्म-8 प्रविष्टियों में से 10,470 को मंजूरी दी गई, लेकिन जांच में इनके समर्थन में मूल आवेदन और अभिलेख उपलब्ध नहीं मिले। आरोप है कि ईआरओ की लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर बिना निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए संशोधन किए गए। तत्कालीन एसडीएम मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार की सेवा समाप्त करने की संस्तुति भी भेजी गई है। अब पांच एईआरओ की भूमिका के साथ जिला स्तर पर निगरानी की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों से भी जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।मामले की शुरुआत तब हुई जब सदर विधानसभा क्षेत्र में कुछ मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर पर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम और पिता का नाम प्रदर्शित होने की शिकायत सामने आई। कांग्रेस ने अपनी पड़ताल में 16,554 मतदाताओं से संबंधित कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ज्ञापन और प्रेसवार्ता के माध्यम से निर्वाचन आयोग तथा प्रशासन से जांच कराने की मांग उठाई। इसके बाद आयोग के निर्देश पर जिला स्तर पर अभिलेखों और ऑनलाइन प्रविष्टियों का परीक्षण कराया गया।जांच में 31 मई से 29 अगस्त 2026 के बीच मतदाता विवरण संशोधन के लिए 13,779 फॉर्म-8 प्रविष्टियां दर्ज होने का पता चला। इनमें 10,470 स्वीकृत और 3,309 अस्वीकृत थीं। हैरानी की बात यह रही कि इन प्रविष्टियों के समर्थन में मूल आवेदन और संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं मिले। इसी आधार पर संशोधन की पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई।