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अमरिया में तैनात पूर्ति निरीक्षक मोहम्मद अनस ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 25 नवंबर को वह आपूर्ति कार्यालय में मौजूद थे। दोपहर करीब ढाई बजे ग्राम हररायपुर निवासी मुकेश कुमार कार्यालय पहुंचा। उसने अपने बेटे का नाम राशन कार्ड से कटवाने के लिए आवेदन दिया। कारण पूछने पर उसने बताया कि उसके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। इस पर पूर्ति निरीक्षक ने नियमानुसार बेटे का नाम अलग से काटने के बजाय पूरा राशन कार्ड निरस्त कराने की बात कही।आरोप है कि यह सुनते ही मुकेश कुमार भड़क गया और आवेदन पत्र छीनने का प्रयास करने लगा। विरोध पर उसने पूर्ति निरीक्षक का मोबाइल फोन छीन लिया और गाली-गलौज करते हुए पिटाई की। किसी तरह उन्होंने अन्य कर्मचारियों को जानकारी देकर बुलाया, इसपर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि थाना पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।