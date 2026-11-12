पीलीभीत: प्रेम सुगंध महाराज से मिले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, अध्यात्म पर की चर्चा

आकार के माध्यम से ही समझा जा सकता है निराकार

स्वामी प्रेम सुगंध महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने भूतकाल से जुड़कर पिंड आकार मिलने के कारण को जानने की जिज्ञासा व्यक्त की। इस पर उन्होंने बताया कि मनुष्य को बहुत मूल्यवान उद्देश्य से पिंड स्वरूप प्राप्त हुआ है, ताकि वह निराकार तत्व को जान सके। जब तक आकार नहीं होगा, तब तक निराकार का बोध नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए कहा कि यदि आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारे न हों तो आकाश के बारे में समझाना कठिन होगा। इसी प्रकार निराकार को आकार के माध्यम से ही जाना और समझा जा सकता है।



अध्यात्म की विधि को लेकर मुख्यमंत्री की जिज्ञासा पर स्वामी ने बताया कि व्यक्ति के भीतर अंतर्मुखी होने की कला विकसित होना आवश्यक है। ध्यान को बाहरी विषय-वस्तुओं से हटाकर अपने अंतर की ओर ले जाना ही साधना का महत्वपूर्ण पक्ष है। उन्होंने ध्यान की प्रक्रिया, मन को विषयों से मुक्त करने और शुद्ध रिक्तता के स्वरूप को जानने के बारे में विस्तार से समझाया।



करीब एक घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने आश्रम की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली। इस पर स्वामी प्रेम सुगंध महाराज ने बताया कि आश्रम में जल्द ही गौशाला की स्थापना की जाएगी। आध्यात्मिक चर्चा के समापन पर स्वामी ने मुख्यमंत्री को ‘अथातो ब्रह्म जिज्ञासा’ पुस्तक भेंट की।