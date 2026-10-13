पीलीभीत: चाय बनाते समय गैस पाइप में लगी आग, मासूम बच्ची की जलकर मौत, परिवार के पांच सदस्य झुलसे

पीलीभीत के पूरनपुर कस्बे के मोहल्ला बमनपुरी में मंगलवार को चाय बनाते समय गैस रेगुलेटर के पास पाइप लीक होने से आग लग गई। आग की चपेट में आकर एक ही परिवार के पांच लोग झुलस गए, जबकि नरेश जोशी के भाई सागर जोशी की डेढ़ वर्षीय बेटी निष्ठी की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसे नरेश जोशी और उनके 14 वर्षीय बेटे वासु को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे के दौरान आग से बचने के लिए भागी परिवार की एक महिला का पैर भी टूट गया।

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मोहल्ला बमनपुरी निवासी नरेश जोशी के घर मंगलवार को उनकी नौ वर्षीय बेटी माही चाय बना रही थी। इसी दौरान गैस रेगुलेटर के पास पाइप लीक होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग बुझाने और परिवार के सदस्यों को बचाने के प्रयास में नरेश जोशी, उनका बेटा वासु, बेटी माही, पत्नी ज्योति (32) और आठ वर्षीय बेटा हेमंत झुलस गए। आग की चपेट में आने से नरेश के भाई सागर जोशी की डेढ़ वर्षीय बेटी निष्ठी की मौके पर ही मौत हो गई। मोहल्ला बमनपुरी निवासी नरेश जोशी के घर मंगलवार को उनकी नौ वर्षीय बेटी माही चाय बना रही थी। इसी दौरान गैस रेगुलेटर के पास पाइप लीक होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग बुझाने और परिवार के सदस्यों को बचाने के प्रयास में नरेश जोशी, उनका बेटा वासु, बेटी माही, पत्नी ज्योति (32) और आठ वर्षीय बेटा हेमंत झुलस गए। आग की चपेट में आने से नरेश के भाई सागर जोशी की डेढ़ वर्षीय बेटी निष्ठी की मौके पर ही मौत हो गई।