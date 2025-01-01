Pilibhit News: वृद्ध ने पुल से नदी में लगाई छलांग, तलाश में जुटे गोताखोर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव निवासी शिवम सक्सेना ने बताया कि उनके पिता 60 वर्षीय कैलाश चंद्र सक्सेना काफी समय से लकवा की बीमारी से पीड़ित थे। उनका उपचार चल रहा था, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से वह काफी ज्यादा परेशान थे। कैलाश चंद्र रविवार को दोपहर लगभग 12 बजे एक ई रिक्शा से गांव रमपुरा में देवहा नदी के घाट तक पहुंचे। उन्होंने ई रिक्शा चालक को बताया था कि वह रमपुरा गांव में देसी दवाई लेने जा रहे हैं। पुल पर उतरने के बाद कैलाश चंद्र ने नदी में छलांग लगा दी।कैलाश चंद्र के नदी में कूदने से रिक्शा चालक हक्का बक्का रह गया। पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए रिक्शा चालक और पुल पर मौजूद लोग वहां से चले गए। जानकारी होने पर कैलाश चंद के परिजन मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। सूचना पर सीओ राहुल पांडेय पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए।स्थानीय गोताखोरों ने नदी में कैलाश चंद की काफी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम की मदद से तलाश शुरू कर दी गई है। संवाद