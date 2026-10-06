पीलीभीत: किराना दुकान के पास पहुंचा मगरमच्छ, ग्रामीणों में फैली दहशत, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू
पीलीभीत के दौलतपुर पट्टी गांव में सोमवार रात एक मगरमच्छ किराना दुकान के पास देखा गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा और नदी में छोड़ दिया।
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पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र के दौलतपुर पट्टी गांव में सोमवार देर रात एक किराना दुकान के शटर के पास मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। रात में घर का कूड़ा डालने नीचे उतरी महिला की नजर अचानक मगरमच्छ पर पड़ गई। महिला ने शोर मचाया तो परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को घेरकर रखा, ताकि वह आबादी की ओर न जा सके। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया।
दौलतपुर पट्टी गांव निवासी सुशील किराना स्टोर संचालित करते हैं। दुकान उनके मकान के निचले हिस्से में बनी हुई है। सोमवार रात करीब 10 बजे सुशील की पत्नी घर का कूड़ा डालने के लिए नीचे उतरी थीं। इसी दौरान दुकान के शटर के पास उन्हें मगरमच्छ दिखाई दिया। अचानक सामने मगरमच्छ देखकर वह घबरा गईं और शोर मचा दिया। आवाज सुनकर परिवार के लोग और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।
मगरमच्छ को शटर के पास देखकर ग्रामीणों में भी अफरा-तफरी मच गई। सतर्कता बरतते हुए ग्रामीणों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और वन विभाग को सूचना दी। ग्राम प्रशासक के प्रतिनिधि राजकुमार की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने काफी सावधानी के साथ मगरमच्छ को सुरक्षित कब्जे में लिया।
मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पास की नदी में छोड़ दिया गया है। आबादी के बीच मगरमच्छ मिलने की घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में जलस्रोतों के आसपास वन्यजीवों की मौजूदगी को देखते हुए विशेष सतर्कता की जरूरत है।