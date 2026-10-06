पीलीभीत: किराना दुकान के पास पहुंचा मगरमच्छ, ग्रामीणों में फैली दहशत, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र के दौलतपुर पट्टी गांव में सोमवार देर रात एक किराना दुकान के शटर के पास मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। रात में घर का कूड़ा डालने नीचे उतरी महिला की नजर अचानक मगरमच्छ पर पड़ गई। महिला ने शोर मचाया तो परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को घेरकर रखा, ताकि वह आबादी की ओर न जा सके। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया।

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दौलतपुर पट्टी गांव निवासी सुशील किराना स्टोर संचालित करते हैं। दुकान उनके मकान के निचले हिस्से में बनी हुई है। सोमवार रात करीब 10 बजे सुशील की पत्नी घर का कूड़ा डालने के लिए नीचे उतरी थीं। इसी दौरान दुकान के शटर के पास उन्हें मगरमच्छ दिखाई दिया। अचानक सामने मगरमच्छ देखकर वह घबरा गईं और शोर मचा दिया। आवाज सुनकर परिवार के लोग और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।