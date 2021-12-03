Pilibhit News: बिजली फॉल्ट व कटौती की समस्या से उपभोक्ता हुए परेशान
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:54 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
पीलीभीत। शहर में बिजली फॉल्ट व कटौती की समस्या से उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल पा रही है। बृहस्पतिवार की देर रात शुरु हुआ बिजली फॉल्ट और कटौती का सिलसिला शुक्रवार की देर रात तक जारी रहा। इससे उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
शहर में बिजली फॉल्ट की समस्या से उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली। जबकि कटौती का सिलसिला जारी रहा। बृहस्पतिवार को शहर के मोहल्ला अशोक कॉलोनी, नई बस्ती, राजीव, कॉलोनी, सुरभि, खैरुल्ला शाह आदि इलाकों में छुटपुट फॉल्ट व कटौती की समस्या से कुछ समय के लिए आपूर्ति बाधित रही, जबकि शुक्रवार को शहर की मधुवन, गोदावरी, निरंजनकुंज, सिविल लाइंस, बल्लभ नगर, साहूकारा, आवास विकास, रामबिहार आदि इलाकों में कटौती की समस्या से उपभोक्ताओं को आपूर्ति नहीं मिल सकी। इससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक्सईएन आशीष यादव ने बताया कि कहीं कोई फॉल्ट नहीं रहा। संवाद
विज्ञापन
शहर में बिजली फॉल्ट की समस्या से उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली। जबकि कटौती का सिलसिला जारी रहा। बृहस्पतिवार को शहर के मोहल्ला अशोक कॉलोनी, नई बस्ती, राजीव, कॉलोनी, सुरभि, खैरुल्ला शाह आदि इलाकों में छुटपुट फॉल्ट व कटौती की समस्या से कुछ समय के लिए आपूर्ति बाधित रही, जबकि शुक्रवार को शहर की मधुवन, गोदावरी, निरंजनकुंज, सिविल लाइंस, बल्लभ नगर, साहूकारा, आवास विकास, रामबिहार आदि इलाकों में कटौती की समस्या से उपभोक्ताओं को आपूर्ति नहीं मिल सकी। इससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक्सईएन आशीष यादव ने बताया कि कहीं कोई फॉल्ट नहीं रहा। संवाद
विज्ञापन