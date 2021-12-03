फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Consumers troubled by power faults and outages.

Pilibhit News: बिजली फॉल्ट व कटौती की समस्या से उपभोक्ता हुए परेशान

Sat, 05 Sep 2026 12:54 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
Consumers troubled by power faults and outages.
पीलीभीत। शहर में बिजली फॉल्ट व कटौती की समस्या से उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल पा रही है। बृहस्पतिवार की देर रात शुरु हुआ बिजली फॉल्ट और कटौती का सिलसिला शुक्रवार की देर रात तक जारी रहा। इससे उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन

शहर में बिजली फॉल्ट की समस्या से उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली। जबकि कटौती का सिलसिला जारी रहा। बृहस्पतिवार को शहर के मोहल्ला अशोक कॉलोनी, नई बस्ती, राजीव, कॉलोनी, सुरभि, खैरुल्ला शाह आदि इलाकों में छुटपुट फॉल्ट व कटौती की समस्या से कुछ समय के लिए आपूर्ति बाधित रही, जबकि शुक्रवार को शहर की मधुवन, गोदावरी, निरंजनकुंज, सिविल लाइंस, बल्लभ नगर, साहूकारा, आवास विकास, रामबिहार आदि इलाकों में कटौती की समस्या से उपभोक्ताओं को आपूर्ति नहीं मिल सकी। इससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक्सईएन आशीष यादव ने बताया कि कहीं कोई फॉल्ट नहीं रहा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed