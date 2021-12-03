Pilibhit News: देवर पर दुष्कर्म व हत्या की कोशिश का आरोप
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:36 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
पीलीभीत। विवाहिता ने देवर पर दुष्कर्म व विरोध पर आग लगाकर मारने की कोशिश का आरोप लगाया। किसी तरह भागकर उसने जान बचाई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के नौगवां पकड़िया निवासी एक विवाहिता सुनगढ़ी थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी 18 मई 2025 को जहानाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी के साथ हुई थी। शादी के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। आरोप है कि पुत्र के बीमार होने पर उसे सही उपचार नहीं मिल सका, जिससे उसकी मौत हो गई। इस संबंध में ससुराल पक्ष से शिकायत करने पर उसके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि उसका देवर उसके साथ छेड़छाड़ करता था। विरोध करने पर 14 जून को उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
विवाहिता के मुताबिक, 30 जुलाई को ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि जान से मारने की नीयत से उस पर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई। सीओ सिटी अमर नाथ वर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के नौगवां पकड़िया निवासी एक विवाहिता सुनगढ़ी थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी 18 मई 2025 को जहानाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी के साथ हुई थी। शादी के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। आरोप है कि पुत्र के बीमार होने पर उसे सही उपचार नहीं मिल सका, जिससे उसकी मौत हो गई। इस संबंध में ससुराल पक्ष से शिकायत करने पर उसके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि उसका देवर उसके साथ छेड़छाड़ करता था। विरोध करने पर 14 जून को उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
विज्ञापन
विवाहिता के मुताबिक, 30 जुलाई को ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि जान से मारने की नीयत से उस पर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई। सीओ सिटी अमर नाथ वर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
विज्ञापन