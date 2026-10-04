Pilibhit News: कक्षा नौ और 11वीं के ऑनलाइन पंजीकरण में अपार आईडी अनिवार्य

संवाद न्यूज एजेंसीपीलीभीत। यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी अब महत्वपूर्ण हो गई है। कक्षा नौ और 11वीं के विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण में अपार आईडी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को जिन विद्यार्थियों की अपार आईडी अभी नहीं बनी है, उनकी आईडी तैयार कराने और पंजीकरण आवेदन में दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।जिले के माध्यमिक विद्यालयों में इन दिनों कक्षा नौ और 11वीं के विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा रहा है। पंजीकरण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की अपार आईडी भी दर्ज की जा रही है। विभाग ने विद्यालयों से सभी विद्यार्थियों की आईडी तैयार कराने को कहा है, ताकि पंजीकरण प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो। अपार आईडी विद्यार्थियों की स्थायी डिजिटल शैक्षिक पहचान के रूप में काम करेगी। इसके माध्यम से विद्यार्थी की पढ़ाई से जुड़ी विभिन्न जानकारियां एक ही डिजिटल रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जा सकेंगी। इसमें नाम, जन्मतिथि, परीक्षा परिणाम, खेलों में उपलब्धियां, शैक्षिक क्रेडिट समेत अन्य शैक्षिक विवरण दर्ज किए जा सकेंगे। इस व्यवस्था से विद्यार्थियों को भविष्य में अलग-अलग शैक्षिक दस्तावेज संभालकर रखने की जरूरत कम होगी। साथ ही शैक्षिक रिकॉर्ड को डिजिटल माध्यम से सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करने में भी आसानी होगी। डीआईओएस विजय सिंह ने बताया कि कक्षा नौ और 11वीं के विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण में अपार आईडी दर्ज करना जरूरी है। विद्यालयों को जिन विद्यार्थियों की आईडी अभी नहीं बनी है, उनकी अपार आईडी तैयार कराने और निर्धारित समय में ऑनलाइन आवेदन में दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।