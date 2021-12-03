फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Allegations of mismanagement at the Gomti-origin gaushala demand for an inquiry.

Pilibhit News: गोमती उद्गम गोशाला में अव्यवस्थाओं का आरोप, जांच की मांग

Tue, 03 Nov 2026 12:18 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 03 Nov 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
Allegations of mismanagement at the Gomti-origin gaushala demand for an inquiry.
माधोटांडा। गोमती उद्गम स्थल पर संचालित गोशाला में अव्यवस्थाओं और गोवंशीय पशुओं की दुर्दशा का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जांच की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार परितोष कुमार को सौंपा गया।
विज्ञापन


ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि गोशाला में पशुओं को पर्याप्त चारा, भूसा और दाना नहीं मिल रहा है। इससे कई पशु कमजोर और बीमार हैं। हर सप्ताह दो-चार पशुओं की मौत होने व मृत पशुओं को उचित तरीके से दफन न किए जाने का भी आरोप लगाया गया। कार्यकर्ताओं ने गोशाला में प्रकाश और सर्दी से बचाव के लिए तिरपाल की व्यवस्था कराने की मांग की। ज्ञापन में गोशाला की व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों, ग्राम प्रधान और ठेकेदार की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की मांग की गई। चेतावनी दी कि 10 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान विजयपाल, विजय राजपूत, राजवीर सिंह और रूम सिंह यादव आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed