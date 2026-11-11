{"_id":"6af45042d954ff503109a83f","slug":"madhya-pradesh-cm-mohan-yadav-will-visit-pilibhit-on-november-12-2026-11-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: 12 नवंबर को पीलीभीत आएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, साक्षी आश्रम में है कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 12 नवंबर की शाम पीलीभीत पहुंचेंगे। जिला प्रशासन ने उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। उनका पीलीभीत में प्रवास करीब 35 मिनट का रहेगा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पीलीभीत आगमन का कार्यक्रम जारी हो गया है। वह 12 नवंबर की शाम पूरनपुर हाईवे स्थित साक्षी आश्रम पहुंचेंगे। यहां आश्रम के संचालक प्रेम सुगंध से उनकी मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। साक्षी आश्रम के नजदीक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड तैयार कराया गया है। बुधवार को डीएम आलोक कुमार और एसपी सुकीर्ति माधव ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विज्ञापन

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव की ओर से जारी मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम के अनुसार, डॉ. मोहन यादव दिल्ली से बरेली पहुंचेंगे। इसके बाद बरेली से ऊधम सिंह नगर जाएंगे। वहां का कार्यक्रम पूरा करने के बाद वह पीलीभीत पहुंचेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक शाम 3:40 बजे उनका हेलीकॉप्टर पूरनपुर हाईवे पर स्थित साक्षी आश्रम के पास बनाए गए हेलीपैड पर उतरेगा। यहां पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री आश्रम के संचालक प्रेम सुगंध से मुलाकात करेंगे।

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मुख्यमंत्री का पीलीभीत में प्रवास करीब 35 मिनट का रहेगा। कार्यक्रम के अनुसार शाम 4:15 बजे वह हेलीकॉप्टर से वापस बरेली के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके आगमन को देखते हुए साक्षी आश्रम के आसपास हेलीपैड और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं कराई गई हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, आवागमन और कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।

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