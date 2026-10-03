Pilibhit News: मेगा कैंप में अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का मिलेगा लाभ

पीलीभीत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक नवंबर को जनपद में मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा।कैंप की तैयारियों को लेकर पूर्णकालिक सचिव अरुण क्रांति यशोदास ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेगा कैंप में अधिक से अधिक पात्र लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर मेगा कैंप और योजनाओं के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि पात्र लोग अधिक संख्या में इसका लाभ उठा सकें।