Pilibhit News: आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज

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बरेली के थाना भुता क्षेत्र के गांव बहादुरपुर की मूल निवासी व यहां पटेल नगर में रहने वाली प्रमोद कुमारी ने शनिवार को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा कि उनके पति एक व्यक्ति का ट्रक चलाते थे। उसी ट्रक पर थाना भता क्षेत्र के गांव लाडपुर मुड़िया निवासी गजेंद्र हेल्पर था। नौ सितंबर को उनके पति बीसलपुर में मौजूद थे। हेल्पर गजेंद्र ट्रक को गांव रावल कला में ले गया था, जहां ट्रक कीचड़ में फंस गया। शक के आधार पर थाना भुता की पुलिस ट्रक को निकलवा कर थाने ले गई। गजेंद्र ने ट्रक मालिक से झूठ बोल दिया कि इसमें सारी गलती ओमपाल की है। इस बात पर ट्रक मालिक ने गांव लाडपुर मुड़िया ग्राम पंचायत के प्रशासक रघुवीर और दो अज्ञात लोगों ने फोन पर उनके पति ओमपाल को काफी धमकाकर प्रताड़ित किया। इससे आहत होकर उनके पति ने शुक्रवार को बीसलपुर के गांव कासिमपुर के निकट पीपल की टहनी पर रस्सी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि रिपोर्ट में ट्रक के नंबर का उल्लेख किया गया है। उसके मालिक के नाम, पते को अज्ञात बताया गया है। इसके अलावा हेल्पर गजेंद्र और उसके भाई रघुवीर को नामजद किया गया है। उनके दो साथियों को अज्ञात बताया गया। रिपोर्ट में उस फोन नंबर का भी उल्लेख किया गया, जिस फोन से चालक को धमकी दी गई।