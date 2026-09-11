Muzaffarnagar News: मानक लेखन प्रतियोगिता, छात्रों ने हेलमेट सुरक्षा पर दिए विचार
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Fri, 11 Sep 2026 11:50 PM IST
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पुरकाजी। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो ने मानक लेखन प्रतियोगिता आयोजित की। हेलमेट के मानकों पर आधारित लेखन प्रतियोगिता हुई। छात्रों ने हेलमेट की गुणवत्ता, सुरक्षा और निर्धारित मानकों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा से सूची द्विवेदी ने छात्रों को दैनिक जीवन में गुणवत्ता व मानकों का महत्व समझाया। उन्होंने आईएसआई मार्क और हॉलमार्क जैसे गुणवत्ता चिह्नों की जानकारी देकर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के चयन के प्रति जागरूक किया। प्रतियोगिता में आदित्य और उत्तम कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। खुशी और रश्मि द्वितीय, उदय और सम्राट तृतीय, तथा नीतू और खुशी चतुर्थ रहे। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना था। संवाद
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