Muzaffarnagar News: ट्रेन से गिरकर उड़ीसा राज्य के यात्री की मौत

खतौली। टिटौड़ा रेलवे फाटक के निकट ट्रेन से गिरकर उड़ीसा राज्य के रंजीतनाथ (50) की मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी भेजा है।पुलिस ने बताया कि टिटौड़ा रेलवे फाटक निकट रेल लाइन पर शव पड़े होने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी पहचान कराने का प्रयास किया। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान उड़ीसा के जिला बालांगीर के थाना टिटलागढ़ के लूथुरबंद निवासी रंजीतनाथ के रूप में हुई।पुलिस ने शव को मोर्चरी भेजकर हादसे की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। पुलिस ने बताया कि मृतक परिजनों ने आने से मना करते हुए बताया कि रंजीतनाथ पर कर्ज हो गया था, जिस कारण वह कामकाज करने के लिए घर से निकला था। मृतक की जेब से टिटलागढ़ से अंबाला कैंट तक का रेल टिकट मिला है। पुलिस ने बताया कि उसकी मौत ट्रेन से गिरकर हुई है। संवाद