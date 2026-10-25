मुजफ्फरनगर: सड़क हादसे में चौकी प्रभारी अरुण चाहर की मौत, सरकारी काम से गए थे जानसठ

जानसठ थानाक्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में सिविल लाइन थानाक्षेत्र की स्टेडियम चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक अरुण चाहर का निधन हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। गंभीर हालत में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जानसठ में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

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जानकारी के अनुसार, उपनिरीक्षक अरुण चाहर सरकारी कार्य से जानसठ गए थे और वहां से सिविल लाइन थानाक्षेत्र वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद एसपी सिटी अमृत जैन, एसपी देहात अक्षय संजय महाडीक और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। विज्ञापन



दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। मृतक उपनिरीक्षक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। इस दुखद घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार, उपनिरीक्षक अरुण चाहर सरकारी कार्य से जानसठ गए थे और वहां से सिविल लाइन थानाक्षेत्र वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद एसपी सिटी अमृत जैन, एसपी देहात अक्षय संजय महाडीक और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। मृतक उपनिरीक्षक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। इस दुखद घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है।

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