मुजफ्फरनगर: भतीजी को प्रेमी के साथ भेजा, तो हिस्ट्रीशीटर ने कर दी पत्नी की हत्या, गला दबाकर नहर में फेंका

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खतौली के मोहल्ला सद्दीकनगर में गैर पुरुषों से बात करने के शक में हिस्ट्रीशीटर वकील ने अपनी पत्नी रेशमा की हत्या की थी। शव को रतनपुरी क्षेत्र की गंगनहर में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। काफी तलाशने के बाद भी शव नहीं मिल सका। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर रतनपुरी क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर माफी में डेयरी से मृतका की चप्पल व एक मोबाइल बरामद किया है।

सीओ रुपाली रॉय चौधरी ने बताया कि 15 सितंबर को गांव जसौला निवासी बाबू ने थाने में तहरीर देकर उसकी पुत्री रेशमा को गायब कर अज्ञात स्थान पर रखने का आरोप अपने दामाद तथा ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर लगाया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी पति वकील को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की।



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आरोपी ने बताया कि रेशमा से उसकी शादी करीब 18 वर्ष पहले हुई थी। वह उसकी दूसरी पत्नी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह एक मामले में जेल चला गया था। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व वह जब जेल से छूटकर आया तो पता चला कि उसकी पत्नी कई लोगों से फोन पर बात करती थी तथा उसके अन्य लोगों से भी संबंध थे। उसे काफी समझाया परंतु वह नहीं मानी। उसकी पत्नी ने उसके बड़े भाई की बेटी को भी दधेड़ू निवासी एक युवक के साथ जाने में मदद की थी। जिससे समाज में परिवार की काफी बेइज्जती हुई थी।



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ऐसे दिया घटना को अंजाम

एक तो दूसरे लोगों से बात करने व उसकी भतीजी को घर से जाने में मदद करने से वह परेशान हो चला था। इसी विवाद के चलते उसने अपनी पहली पत्नी के पुत्र अजीम और भतीजे उवेश के साथ मिलकर रेशमा की हत्या की साजिश रची। वह चार सितंबर को पत्नी को बहाने से मोहम्मदपुर माफी अपने भाई की डेयरी पर ले गया। वहां भी उसे समझाया लेकिन वह नहीं मानी।

