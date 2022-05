{"_id":"6281e3ed1e4da3661c3c8021","slug":"muzaffarnagar-ghulam-mohammad-jaula-died-today-he-was-close-to-tikait-was-an-expert-in-stage-management","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Muzaffarnagar: बाबा टिकैत के करीबी रहे गुलाम मोहम्मद जौला का हृदय गति रुकने से निधन, मंच संचालन में थे माहिर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ/ मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 16 May 2022 11:11 AM IST