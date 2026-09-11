फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Municipality's notice to outsourcing company Priya Enterprises

Muzaffarnagar News: आउटसोर्स कंपनी प्रिया एंटरप्राइजेज को पालिका का नोटिस

Fri, 11 Sep 2026 11:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Municipality's notice to outsourcing company Priya Enterprises
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। शहरी सफाई के लिए नगर पालिका में आउटसोर्स पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने कंपनी पर पीएफ का पैसा जमा नहीं कराने की बात कहते हुए नाराजगी जताई। हंगामा करते हुए ईओ पालिका पवन कुमार से शिकायत की गई। जिस पर उन्होंने आउटसोर्स कंपनी प्रिया एंटरप्राइजेज को नोटिस जारी कर संचालक को अगले मंगलवार को तलब किया।
नगर पालिका की ओर से शहरी सफाई के लिए 570 कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखा गया है। कर्मचारियों की शिकायत है कि कंपनी पीएफ का पैसा खातों में नहीं डाल रही। सफाई कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेश उटवाल के नेतृत्व में आउटसोर्स कर्मचारी नगर पालिका पहुंचे। वहां उन्होंने पीएफ का पैसा खातों में नहीं डाले जाने और अगस्त माह का वेतन न आने पर नाराजगी जताते हुए हंगामा किया।
विज्ञापन

सफाई कर्मचारियों ने ईओ से मुलाकात कर उन्हें समस्या बताई। इस पर ईओ ने कंपनी के नाम नोटिस जारी कर अगले मंगलवार को संचालक को तलब किया। जबकि मोबाइल फोन पर भी कंपनी में वार्ता कर नाराजगी जाहिर की।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने पटल लिपिक संदीप कुमार को निर्देशित किया कि ईपीएफ जमा करने पर जो चालान कंपनी की ओर से दिए जा रहे हैं, उनका अवलोकन करें। कुछ कर्मचारियों के खातों को भी चेक कर देखें।

सफाई कर्मचारी नेता राजकुमार बेनीवाल ने बताया कि पूर्व में एक कंपनी सफाई कर्मचारियों के ईपीएफ का लाखों रुपया लेकर फरार हो चुकी है। जिस कारण कर्मचारियों को पुनरावृत्ति की आशंका है। सोनू बेनीवाल, मिलन कुमार, रमाकांत शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed