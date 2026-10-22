Muzaffarnagar News: डीएवी इंटर कॉलेज में कबड्डी खिलाड़ियों को किया सम्मानित

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शाहपुर। कस्बे के दयानंद आर्यवीर इंटर कॉलेज में 70वीं स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप में अंडर-17 व अंडर-19 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।कॉलेज में सम्मान समारोह में अंडर-19 में रजत पदक हासिल करने वाले विद्यालय के छात्र गांव काकड़ा के अर्पित बालियान व अंडर 17 में तृतीय स्थान हासिल करने वाले गांव सोरम के छात्र देवराज, देवांश व अरमान को ट्रॉफी व नकद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। खेल प्रशिक्षकों को भी शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।विद्यालय के प्रधानाचार्य करण सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिला तीरंदाजी संघ के जिला अध्यक्ष विपिन बालियान ने कहा कि नियमित अभ्यास, अनुशासन और मेहनत के बल पर खिलाड़ी प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं।इस अवसर पर कबड्डी कोच राहुल बालियान, सनी बालियान, संजू बालियान, विपिन बालियान, कोच कृष्णपाल व अंकित बालियान, संजीव कुमार, प्रदीप कुमार, अनुराग बालियान, वरुण कुमार मौजूद रहे।