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Muzaffarnagar News: एक छत के नीचे होगा गुड़ उत्पादन और गुणवत्ता की जांच

Thu, 05 Nov 2026 11:36 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:36 PM IST
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Jaggery production and quality testing will take place under one roof.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मुजफ्फरनगर। बधाई खुर्द में सीएफसी यानी कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी। ओडीओपी के तहत होने वाली सीएफसी स्थापना के अंतर्गत गुड़ उत्पादन के साथ एक ही छत के नीचे उसकी गुणवत्ता की जांच और पैकेजिंग एवं डिजाइनिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
सीएफसी स्थापना पर करीब नौ करोड़ का खर्च आएगा। एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना में मुजफ्फरनगर के लिए गुड़ को चयनित किया गया है। एमएसएमई विभाग ने चरथावल क्षेत्र के बधाई खुर्द में सीएफसी के लिए करीब नौ करोड़ की स्वीकृति दी है।
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जहां गुड़ और उससे तैयार होने वाले उत्पादों को आधुनिक तरीके से तैयार करने और भंडारण की सुविधा रहेगी। सहायक आयुक्त उद्योग आशीष कुमार ने बताया कि सीएफसी में मिनी कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारण के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। संवाद
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