Muzaffarnagar News: कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज

Muzaffarnagar News: कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:07 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
पुरकाजी। कस्बे की महिला बीना ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। बीना ने बताया कि उसने दिसंबर 2024 में पड़ोस के ही अनिल के कहने पर सेनिमी कंपनी में सात लाख 25 हजार रुपये जमा किए थे। उसके पति राजेश ने मलयेशिया से एक लाख रुपये अनिल के खाते में भेजे थे। बीना ने छह लाख 25 हजार रुपये नकद दिए थे। महिला का आरोप है कि अनिल ने केवल 45 हजार रुपये वापस लौटाए। बाकी पैसे वह नहीं दे रहा है। बीना ने 18 जुलाई को एसएसपी से शिकायत की थी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ सदर सुनील कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन