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Muzaffarnagar News: छात्राओं ने पोस्टर पर उकेरे आर्थिक विचारों का विकास

Tue, 15 Sep 2026 06:33 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 06:33 PM IST
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Female students depicted the evolution of economic ideas on posters.
संत जोसफ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। संत जोसफ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग की ओर से मंगलवार को आर्थिक विचारों का इतिहास विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। छात्राओं ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों, आर्थिक विचारों के विकास और विभिन्न सिद्धांतों को पोस्टरों के माध्यम से प्रस्तुत कर अपनी रचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया।
अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. विदुषी त्यागी के निर्देशन में आयोजित प्रतियोगिता में आशिफा, सानिया, तबस्सुम, पूजा, पूर्णिमा, राधिका, रितिका, ज्योति, शीतल, निशा, वशु, अंजली और मुख समेत अन्य छात्राओं ने प्रतिभाग किया। छात्राओं ने विषय से जुड़े विभिन्न पहलुओं को रचनात्मक ढंग से पोस्टरों पर उकेरा। प्रतियोगिता में समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. सुषमा ने निर्णायक की भूमिका निभाई। उन्होंने पोस्टरों का विषय-वस्तु, रचनात्मकता और प्रस्तुतीकरण के आधार पर मूल्यांकन करते हुए छात्राओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां छात्राओं को विषय को गहराई से समझने और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती हैं।
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आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्राओं में आर्थिक विचारों के इतिहास के प्रति रुचि विकसित करने के साथ उनकी सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करना है। म
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