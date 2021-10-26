Muzaffarnagar News: गंगा में बहा दी पति की लाश...पत्नी से वसूली गई सांसों की किस्त

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मुजफ्फरनगर। भौराकलां थाना क्षेत्र के हड़ौली गांव में सर्पदंश से जान गंवाने वाले पप्पू (40) को जिंदा करने के नाम पर तीन ठगों ने उसकी पत्नी रीना से एक महीने में 2.70 लाख रुपये ठग लिए। शव को केले के तने पर बांधकर मवाना में गंगा में बहा दिया। झांसा दिया गया कि पप्पू को पकड़कर जिंदा कर बंगाल भेज दिया गया है, उसे वापस आने में आठ साल लगेंगे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पिछले महीने नवरात्र में उसके पति को अनुष्ठान के दौरान सांप ने डस लिया था। उपचार के लिए वह इधर-उधर गई लेकिन आराम नहीं हुआ।परिचित के माध्यम से उसने उपचार के लिए मेरठ के मवाना क्षेत्र के गांव नंगला गोसाई निवासी मोनू, मवाना निवासी धर्मपाल और झाबापुर निवासी बिजेंद्र से मोबाइल पर बातचीत की। तीनों के कहने पर वह गाड़ी में पति को लेकर उनके पास पहुंच गई।तीनों ने पप्पू को सपेरे से इलाज कराने के नाम पर 30 हजार रुपये ले लिए। हालत में सुधार नहीं हुआ। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी लेकिन आरोपियों ने कहा कि शव को केले के तने पर बांधकर गंगा में छोड़ना पड़ेगा। वह आगे जाकर पप्पू को सुरक्षित निकालकर जिंदा कर देंगे।बहकावे में आकर उसने पति का शव आरोपियों को सुपुर्द कर दिया और घर लौट आई। एक सप्ताह बाद आरोपियों ने कॉल कर बताया कि उसका पति बिल्कुल ठीक है। बहाने से 20 हजार रुपये ले लिए।पीड़िता ने बार-बार पति से बात कराने के लिए कहा तो आरोपियों ने झांसा दिया कि सपेरे ने बात कराने से मना कर दिया है। उसका पति बंगाल में गुरुजी के पास है। उसे गांव की सीमा में आने में आठ साल लगेंगे।आरोपियों ने पीड़िता की मानसिक स्थिति का फायदा उठाया और उसे विश्वास दिलाया कि उसके पति जीवित हैं। उन्होंने पति की व्यवस्था के लिए हर महीने 10,000 रुपये भेजने को कहा। रीना ने ऑनलाइन और नकद माध्यम से कुल 2 लाख 70 हजार रुपये का भुगतान किया। जब आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया, तो पीड़िता को धोखाधड़ी का अहसास हुआ। जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।कोर्ट के आदेश पर जागी पुलिस...प्राथमिकीपीड़िता ने पिछले महीने ही पुलिस को मामले की जानकारी दी लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद पीड़िता बुढ़ाना के सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट में पहुंची। अदालत के आदेश के बाद अब पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ ठगी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीओ फुगाना नरेंद्र यादव का कहना है कि जांच एसआई पिंकू सिंह को सौंपी गई है।