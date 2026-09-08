Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:12 AM IST
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आज के कार्यक्रम
योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान के नई मंडी केंद्र पर योग शिविर सुबह 08 बजे से।
वाॅलीबॉल प्रतियोगिता
शहर : दीपचंद ग्रेन चैंबर पब्लिक स्कूल में वाॅलीबॉल प्रतियोगिता सुबह 09 बजे से।
गीता पाठ
शहर: गीता पाठ आवास विकास कॉलोनी स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शाम 05 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
मोरना : शुकतीर्थ स्थित समाधि मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
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बैठक
शहर: उप्र उद्योग व्यापार संगठन की आर्यपुरी में बैठक दोपहर 02 बजे से।
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योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान के नई मंडी केंद्र पर योग शिविर सुबह 08 बजे से।
वाॅलीबॉल प्रतियोगिता
शहर : दीपचंद ग्रेन चैंबर पब्लिक स्कूल में वाॅलीबॉल प्रतियोगिता सुबह 09 बजे से।
गीता पाठ
शहर: गीता पाठ आवास विकास कॉलोनी स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शाम 05 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
मोरना : शुकतीर्थ स्थित समाधि मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
बैठक
शहर: उप्र उद्योग व्यापार संगठन की आर्यपुरी में बैठक दोपहर 02 बजे से।