Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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योग शिविर



शहर : भारतीय योग संस्थान के नई मंडी केंद्र पर योग शिविर सुबह 08 बजे से।







वाॅलीबॉल प्रतियोगिता



शहर : दीपचंद ग्रेन चैंबर पब्लिक स्कूल में वाॅलीबॉल प्रतियोगिता सुबह 09 बजे से।







गीता पाठ



शहर: गीता पाठ आवास विकास कॉलोनी स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शाम 05 बजे से।







श्रीमद्भागवत कथा

मोरना : शुकतीर्थ स्थित समाधि मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।



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बैठक

शहर: उप्र उद्योग व्यापार संगठन की आर्यपुरी में बैठक दोपहर 02 बजे से।

आज के कार्यक्रम