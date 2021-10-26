Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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बैठक

शहर : जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला पंचायत सभागार में दोपहर 12 बजे से।







संकीर्तन

शहर : द्वारिकापुरी स्थित शंकर ब्रह्मा विद्या कुटीर आश्रम में संकीर्तन शाम 05 बजे से।







श्रीमद्भागवत कथा

शहर : गांधी कॉलोनी स्थित वैष्णो देवी मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।







कथा

मोरना : शुकतीर्थ के गीता भवन में भक्तमाल कथा का आयोजन सुबह 10 बजे से।







बैठक

खतौली : आंदोलन जन कल्याण संगठन की खतौली के एक वेंकट हॉल में बैठक सुबह 11 बजे से।

आज के कार्यक्रम