Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:38 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:38 AM IST
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आज के कार्यक्रम
बैठक
शहर : जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला पंचायत सभागार में दोपहर 12 बजे से।
संकीर्तन
शहर : द्वारिकापुरी स्थित शंकर ब्रह्मा विद्या कुटीर आश्रम में संकीर्तन शाम 05 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
शहर : गांधी कॉलोनी स्थित वैष्णो देवी मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
कथा
मोरना : शुकतीर्थ के गीता भवन में भक्तमाल कथा का आयोजन सुबह 10 बजे से।
बैठक
खतौली : आंदोलन जन कल्याण संगठन की खतौली के एक वेंकट हॉल में बैठक सुबह 11 बजे से।
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बैठक
शहर : जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला पंचायत सभागार में दोपहर 12 बजे से।
संकीर्तन
शहर : द्वारिकापुरी स्थित शंकर ब्रह्मा विद्या कुटीर आश्रम में संकीर्तन शाम 05 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
शहर : गांधी कॉलोनी स्थित वैष्णो देवी मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
कथा
मोरना : शुकतीर्थ के गीता भवन में भक्तमाल कथा का आयोजन सुबह 10 बजे से।
बैठक
खतौली : आंदोलन जन कल्याण संगठन की खतौली के एक वेंकट हॉल में बैठक सुबह 11 बजे से।